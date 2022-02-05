Центр "Пророк Самуил" уже начал свою деятельность. В нем будут организовываться как групповые, так и индивидуальные встречи.

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Детальнее об открытии центра психологической помощи для украинцев

Центр психологической помощи для украинцев-католиков византийского обряда в Италии создан по инициативе религиозного общества "Святая София" в сотрудничестве с благотворительным фондом "Каритас" .

Получить помощь психолога можно по адресу via di Boccea, 478 в субботу и воскресенье во второй половине дня. Предварительно нужно записаться по номеру +39 389 905 90 45. Кроме того, доступны консультации онлайн (например, через Zoom).

Услугой могут пользоваться как взрослые, так и несовершеннолетние украинцы в Италии. В последнем случае требуется письменное согласие родителей или опекунов.

Психолог центра Екатерина Чесневская объяснила, что "Пророк Самуил" создан с целью улучшения благосостояния украинского общества в Италии и для уменьшения любых проявлений психологического дискомфорта, вызванных разницей в культурных и ментальных особенностях стран.

Отец Марко Семеген , ректор собора Святой Софии, дополнил, что сейчас украинцы в Италии сталкиваются со многими вызовами миграции, в частности, большое давление создает пандемия коронавируса. Поэтому предоставление профессиональных консультаций сейчас очень актуально.