Пропуск через україно-угорський кордон тимчасово призупинили: в чому причина

Пропуск через україно-угорський кордон тимчасово призупинено. Ініціатором стала угорська сторона.

Угорська сторона зупинила пропуск через кордон з Україною

Річ у тім, що в угорців зависла база даних. Про це попередили у Державній прикордонній службі України.

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Оформлення осіб та транспортних засобів не здійснюється з 16:00 24 квітня.

До уваги осіб, які планують перетинати кордон з Угорщиною. З 16:00 оформлення осіб та транспортних засобів на угорській стороні тимчасово не здійснюється. За інформацією від угорських колег база даних Прикордонної поліції Угорщини тимчасово призупинила функціонування,

– йдеться у повідомленні.

Про відновлення оформлення на угорській стороні буде повідомлено додатково.

В ДПСУ попросили врахувати цю інформацію при плануванні поїздок.

На пунктах пропуску на західному кордоні з'явиться Wi-Fi

У п'ятьох пунктах перетину державного кордону на заході України буде працювати безкоштовна інтернет-мережа Wi-Fi.

На заході України Держприкордонслужба розгортає безплатну захищену мережу Wi-Fi у пунктах пропуску. Інтернет забезпечується супутниковим терміналом Starlink, а захищеність мережі – обладнанням компанії FortiNET. Де саме з'явиться безкоштовний Wi-Fi – читайте за посиланням.