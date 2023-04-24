Венгерская сторона остановила пропуск через границу с Украиной
Дело в том, что у венгров повисла база данных. Об этом было предупреждено в Государственной пограничной службе Украины.
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Оформление лиц и транспортных средств не производится с 16:00 24 апреля.
Вниманию лиц, которые планируют пересекать границу с Венгрией. С 16.00 оформление лиц и транспортных средств на венгерской стороне временно не осуществляется. По информации от венгерских коллег, база данных Пограничной полиции Венгрии временно приостановила функционирование,
– говорится в сообщении.
О возобновлении оформления на венгерской стороне будет сообщено дополнительно.
В ГПСУ попросили учесть эту информацию при планировании поездок.
На пунктах пропуска на западной границе появится Wi-Fi
В пяти пунктах пересечения государственной границы на западе Украины будет работать бесплатная интернет-сеть Wi-Fi.
На западе Украины Госпогранслужба разворачивает бесплатную защищенную сеть Wi-Fi в пунктах пропуска. Интернет обеспечивается спутниковым терминалом Starlink, а защищенность сети – оборудованием компании FortiNET. Где именно появится бесплатный Wi-Fi – читайте по ссылке.