Безкоштовний Wi-Fi на кордоні

На заході України Держприкордонслужба розгортає безплатну захищену мережу Wi-Fi у пунктах пропуску. Інтернет забезпечується супутниковим терміналом Starlink, а захищеність мережі – обладнанням компанії FortiNET.

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Підрозділи зв’язку Держприкордонслужби в пунктах пропуску на західному кордоні розгортають безкоштовну захищену мережу Wi-Fi. Відтак, подорожуючі особи, що слідують через "Шегині", вже зараз можуть скористатися високошвидкісним вільним доступом до Інтернету, приєднавшись до мережі,
– йдеться в повідомленні.

Де запрацює безкоштовний Wi-Fi

Вже наприкінці квітня безкоштовний wi-fi з'явиться на трьох пунктах пропуску:

  • Краковець;
  • Рава-Руська;
  • Ягодін
  • Порубне;
  • Красноїльськ;
  • Дяківці.

Згодом безкоштовний Інтернет запрацює ще у 18 автомобільних пунктах пропуску на ділянці Західного регіонального управління Держприкордонслужби.