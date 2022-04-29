Прогулянка по Віслі: графік безкоштовних рейсів катамарана Kurka Wodna на літній сезон 2022
29 квітня 2022 , 14:04Читать новость на русском
Джерело:Kurka Wodna Młociny
Уже цієї неділі, 1 травня, стартує сезон водних прогулянок Віслою. Виконуватиме їх відомий жителям Варшави катамаран Kurka Wodna.
Так, сезон катання на катамарані Kurka Wodna по річці Вісла триватиме з травня й до середини вересня. Впродовж цих п'яти місяців запланований аж 81 рейс безкоштовний рейс.
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Що відомо про катамаран Kurka Wodna
- Kurka Wodna курсує по Віслі з 2016 року.
- Одночасно на водній прогулянці можуть бути 12 осіб.
- Судно – дворівневе.На верхньому рівні є оглядовий майданчик, на нижньому — кабіна капітана та тераса з місцем для велосипедів.
Катамаран Kurka Wodna / Фото kurkawodnamlociny
Коли і як курсуватиме Kurka Wodna у 2022 році
Відправлятиметься катамаран з пристані Młociny в Lesie Młocińskim двічі на день – о 10:00 та об 11:15. Рейс по Віслі займе 45 хвилин. Ось у які дні працюватиме Kurka Wodna:
- травень: 1, 2, 3, 7, 8, 14, 21, 22, 28, 29;
- червень: 4, 5, 11, 12, 25;
- липень: 2, 3, 9, 10, 16, 23, 24, 30, 31;
- серпень: 6, 7, 13, 14, 21, 27, 28;
- вересень: 3, 4, 10, 11.