Так, сезон катания на катамаране Kurka Wodna по реке Висла продлится с мая и до середины сентября. За эти пять месяцев запланирован 81 рейс бесплатный рейс.
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Что известно о катамаране Kurka Wodna
- Kurka Wodna курсирует по Висле с 2016 года.
- Одновременно на водной прогулке могут находиться 12 человек.
- Судно – двухуровневое. На верхнем уровне есть смотровая площадка, на нижнем – кабина капитана и терраса с местом для велосипедов.
Катамаран Курка Водна / Фото kurkawodnamlociny
Когда и как будет курсировать Kurka Wodna в 2022 году
Отправляться катамаран будет с пристани Młociny в Lesie Młocińskim дважды в день – в 10:00 и в 11:15. Рейс по Висле займет 45 минут. Вот в какие дни будет работать Kurka Wodna:
- май: 1, 2, 3, 7, 8, 14, 21, 22, 28, 29;
- июнь: 4, 5, 11, 12, 25;
- июль: 2, 3, 9, 10, 16, 23, 24, 30, 31;
- август: 6, 7, 13, 14, 21, 27, 28;
- сентябрь: 3, 4, 10, 11.