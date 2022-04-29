Так, сезон катання на катамарані Kurka Wodna по річці Вісла триватиме з травня й до середини вересня. Впродовж цих п'яти місяців запланований аж 81 рейс безкоштовний рейс.

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Що відомо про катамаран Kurka Wodna

Kurka Wodna курсує по Віслі з 2016 року.

Одночасно на водній прогулянці можуть бути 12 осіб.

Судно – дворівневе.На верхньому рівні є оглядовий майданчик, на нижньому — кабіна капітана та тераса з місцем для велосипедів.



Катамаран Kurka Wodna / Фото kurkawodnamlociny

Коли і як курсуватиме Kurka Wodna у 2022 році

Відправлятиметься катамаран з пристані Młociny в Lesie Młocińskim двічі на день – о 10:00 та об 11:15. Рейс по Віслі займе 45 хвилин. Ось у які дні працюватиме Kurka Wodna: