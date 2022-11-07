Залишився останній місяць подачі заявок на отримання 300 злотих для українців у Польщі
Джерело:Portal Spożywczy
З першого липня у Польщі можна податися на отримання соціальних виплат від держави у розмірі 300+ злотих. Ці кошти мають допомогти батькам зібрати дітей до школи. Однак термін прийому заяв добігає кінця.
До якого часу можна подавати заявки на отримання 300 злотих
Українські сім'ї, які опинилися в Польщі після 24 лютого, можуть в рамках програми "Dobry Start" отримати допомогу на суму 300 злотих. На ці гроші можна придбати, наприклад, підручники, зошити чи обладнання, необхідне для школи та навчання. Цього року заявки приймають з 1 липня до 30 листопада 2022 року.
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Якщо заявку подати у вересні, жовтні чи листопаді, то гроші надійдуть на рахунок батьків протягом наступних двох місяців. ZUS виплачує допомогу лише на банківський рахунок, вказаний у заяві.
Хто може розраховувати на участь у програмі "Dobry Start"
Отримати пільгу можна на кожну дитину віком від 7 до 20 років, а для осіб з інвалідністю – на дитину віком до 24 років, які навчаються у польській школі.
Особи, які можуть оформити заяву на отримання 300 злотих:
- батьки дитини;
- фактичний опікун дитини;
- законний опікун – особа, якій судом доручено піклування про дитину;
- прийомна сім'я;
- директор опіко-виховного закладу або директор обласного опіко-терапевтичного закладу;
- повнолітній учень, який не перебуває на утриманні батьків.
Які дані потрібно надати при оформленні заявки
- особисті дані заявника та дані дитини (дати народження, номер PESEL, громадянство);
- адреса заявника та адреса школи, де навчається дитина;
- довідка про те, що дитина відвідує школу;
- декларація про інвалідність дитини, якщо йдеться про дітей з інвалідністю.