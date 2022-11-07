До каких пор можно подавать заявки на получение 300 злотых

Украинские семьи, оказавшиеся в Польше после 24 февраля, могут в рамках программы "Dobry Start" получить помощь на сумму 300 злотых . На эти деньги можно купить, например, учебники, тетради или оборудование, необходимое для школы и обучения. В этом году заявки принимаются с 1 июля по 30 ноября 2022 года.

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Если заявку подать в сентябре, октябре или ноябре, деньги поступят на счет родителей в течение следующих двух месяцев. ZUS выплачивает пособие только на банковский счет, указанный в заявлении.

Кто может рассчитывать на участие в программе "Dobry Start"

Получить льготу можно на каждого ребенка в возрасте от 7 до 20 лет, а для лиц с инвалидностью – на ребенка в возрасте до 24 лет, которые учится в польской школе.

Лица, которые могут оформить заявление на получение 300 злотых:

родители ребенка;

фактический опекун ребенка;

законный опекун – лицо, которому судом поручена забота о ребенке;

приемная семья;

директор воспитательного заведения или директор областного терапевтического заведения;

совершеннолетний ученик, который не находится на иждивении родителей.

Какие данные нужно предоставить при оформлении заявки