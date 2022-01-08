Йдеться про англійські абревіатури, які можна часто побачити на сайтах з вакансіями. Пропонуємо переглянути розшифрування найпопулярніших скорочень.

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Абревіатури для позначення професій та їх значення

CEO (chief executive officer) – очільник, генеральний директор компанії. Це найвища адміністративна посада.

VP (vice president) – віцепрезидент, заступник директора. Людина, яка замінює керівника на час його відсутності, виконує найважливіші доручення та бере участь в адміністративних процесах.

CFO (chief financial officer) – фінансовий директор. Дуже відповідальна посада, яка потребує вищої економічної освіти, чималого досвіду роботи та досконалого знання чинного законодавства.

QC manager (quality control manager) – менеджер контролю якості. Виконавець, який забезпечує високу ефективність функціонування системи управління якістю в організації. Тобто, така людина координує, організовує та контролює забезпечення високої якості продукції чи послуг.

HR (human resources) – кадровий робітник, який виконує різноманітні обов'язки, пов'язані з персоналом. Може проводити співбесіди, організовувати опитування тощо.

PR (public relations) – піар-менеджер. Якщо пояснювати просто, то це той, хто відповідає за імідж та взаємодію компанії з суспільством та іншими компаніями.

PA (personal assistant) – особистий асистент, помічник, секретар. Як правило, це помічник генерального директора компанії.

SMM (social media manager) – людина, яка займається просуванням бізнесу або брендів у соціальних мережах: фейсбуці, телеграмі, інстаграмі, тіктоку та інших.

PTE (part-time employee) – це співробітник із частковою зайнятістю. Тобто, людина, яка працює неповний робочий день. Часто такими є молодші працівники компанії, які поєднують навчання з роботою.

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