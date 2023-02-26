Безумно дорогая квартира в Browary Warszawskie

Речь идет о двухуровневом пентхаусе, который занимает последние этажи дома "Przy Warzelni". Здание находится на перекрестке улиц Крахмальная, Габербуша и Шиле.

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Помещение общей площадью 216 квадратных метров состоит, в частности, из трех спален, трех ванных комнат, двух террас и лифтом, который ведет прямо в квартиру. Пол устлан деревом, привезенным из Испании, а вся квартира заставлена современными "умными" приборами. Из окон будет открываться потрясающий вид на Варшаву.

Отдать за такую квартиру покупателю придется кругленькую сумму – 8,9 миллиона злотых или 41 тысячу злотых за квадратный метр.

К слову! Самая дорогая квартира, выставленная сейчас на продажу в столице Польши, расположена рядом с Варшавским университетом и стоит 21,3 миллиона злотых (более 175 миллионов гривен).

Как выглядит двухуровневый пентхаус за 73 миллиона гривен



Фото Warszawa.Wyborcza



Фото Warszawa.Wyborcza



Фото Warszawa.Wyborcza



Фото Warszawa.Wyborcza