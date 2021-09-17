Точну дату відкриття шоу-руму власники ще не оголосили. Та першим 50 відвідувачам вже пообіцяли подарунки.

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Що відомо про провокативний шоу-рум

Магазин працюватиме за адресою Stanów Zjednoczonych 59. Займається відкриттям шоу-руму фірма Freedom Farms SA. Вона повідомила, що випуск акцій компанії все ще триває. Компанія діє на базі краудфандингу. До кінця вересня громадські інвестори зможуть приєднатися до числа акціонерів. На цей момент було зроблено понад 800 інвестицій на суму 2,7 мільйона злотих. Загалом хочуть зібрати 4,4 мільйона злотих.

Це місце, яке, крім функцій офісу та магазину, буде відігравати велику освітню роль для суспільства. Тут кожен зможе побачити, як вирощується конопля, дізнатися більше про її корисні властивості, "відчути" конопляні продукти усіма органами відчуттів,

– розповідає Пшемислав Завадські, президент правління компанії Freedom Farms SA.

Спеціально підготовлене для вирощування конопляних рослин місце буде обладнано LED-лампами та сучасними системами управління кліматом і поливом. На місці можна буде отримати поради експертів з вирощування рослин.

Продаватимуть у шоу-румі лімітовані продовольчі товари.