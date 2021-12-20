Про українські заходи в Польщі і вплив пандемії: розповідь голови Союзу українців Підляшшя

Союз українців Підляшшя є найбільшою громадсько-культурною українською організацією в Підляському воєводстві. Організація займається популяризацією української культури в Польщі. Очільниця структури Марія Рижик розповіла про останні напрямки робіт та про те, як пандемія COVID-19 змінила життя українців в Польщі.

Вже тривалий час Союз українців Підляшшя реалізує свої проєкти в розпали пандемії. Попри складні умови, робота ведеться дуже навіть інтенсивно.

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Як пандемія змінила культурне життя українців в Польщі

Марія Рижик підкреслила, що за останні місяці у Польщі відбулося чимало українських заходів. Так, у жовтні – листопаді цього року лише Союз українців Підляшшя організував:

декламаторський конкурс для дітей;

конкурс української пісні;

фестивалі "Підляська осінь" і "Джерела – Українські традиції і трансформації";

декілька концертів;

багато майстер-класів;

кілька виїздів для дітей.

Союз українців Підляшшя організовує багато проукраїнських заходів в Польщі / Фото з фейсбуку Марії Рижик

Перед тим насиченим культурними подіями було і літо. Наприклад, у липні пройшов ювілейний 25-й фестиваль "На Івана, на Купала", а також фестиваль "Літні зустрічі з українським фольклором".

Хоча заходи відбуваються, люди приходять на них менш охоче, додає Марія Рижик. Усе через те, що онлайн-формат став пріоритетнішим.

Однією з проблем, яка появилася у зв'язку є пандемією, є менша присутність публіки. Очевидно, на наші заходи приходять люди, але їх не так багато, як було до обмежень. Півтора року більшість проєктів ми проводили у форматі онлайн, і люди звикли, що все можна побачити в Інтернеті. Зараз ми знову мусимо заохочувати публіку. Це процес, думаю, на кілька років. Марія Рижик Голови Союзу українців Підляшшя

Крім того, під питанням опинилося участь у культурних та мистецьких подіях ансамблів з України. По-перше, гостро постало питання вакцинації та обов'язку відбування карантину. По-друге, умови перетину кордону часто змінювалися у зв'язку з ризиками поширення нових штамів коронавірусу. Тож до всіх проєктів організаторам доводилося підходити більш обережно. Наприклад, програми почали базувати на виступах ансамблів із Підляшшя.

А треба сказати, що українських ансамблів у нас багато. Ще 20 – 30 років тому важко було собі уявити, що можемо організувати великий фестиваль лише за участю наших місцевих колективів,

– додає голова Союзу українців Підляшшя.

Марія Рижик розповіла, що у 2020 році через пандемію коронавірусу до Польщі не міг приїхати жоден ансамбль з України. Тоді організації вдалося продовжувати активність завдяки тому, що в них багато колективів на місці: дитячих, молодіжних, а також фольклорних, у яких співають старші люди.

Це фантастично, що маємо стільки гарних виконавців. Ми їх дуже цінуємо й стараємося показувати. Завжди було так, що запрошували якусь зірку з України й давали їй найбільше часу, а наші колективи виступали при нагоді. Під час пандемії на концертах ми могли дати їм більше часу, щоб вони краще показали свою майстерність. Другий рік наші підляські артисти є головними учасниками українських концертів. Завдяки цьому вони могли почувати себе краще на сцені, набути більше досвіду. Марія Рижик Голови Союзу українців Підляшшя

Диджиталізація як новий виток розвитку проукраїнської діяльності

На думку голови Союзу українців Підляшшя, у наслідках пандемії можна знайти і позитивні моменти. Наприклад, раніше було не доцільно проводити онлайн-трансляції, тому організатори не вміли їх робити. Зараз вони чудово навчилися популяризувати заходи за допомогою Інтернету. Навіть було створено новий інтернет-сайт та сторінку в фейсбуці. Там регулярно висвітлюють інформацію про всі події.

Марія Рижик каже, що, як з'ясувалося, Інтернет в багатьох моментах є фантастичним місцем, щоб показувати щось для людей і похвалитися своїми досягненнями. Зараз Союз українців Підляшшя вміє не лише організовувати онлайн-концерти, але й зустрічі для дітей, майстер-класи, і цей корисний досвід залишиться на майбутнє.

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