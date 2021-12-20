Вже тривалий час Союз українців Підляшшя реалізує свої проєкти в розпали пандемії. Попри складні умови, робота ведеться дуже навіть інтенсивно.
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Як пандемія змінила культурне життя українців в Польщі
Марія Рижик підкреслила, що за останні місяці у Польщі відбулося чимало українських заходів. Так, у жовтні – листопаді цього року лише Союз українців Підляшшя організував:
- декламаторський конкурс для дітей;
- конкурс української пісні;
- фестивалі "Підляська осінь" і "Джерела – Українські традиції і трансформації";
- декілька концертів;
- багато майстер-класів;
- кілька виїздів для дітей.
Союз українців Підляшшя організовує багато проукраїнських заходів в Польщі / Фото з фейсбуку Марії Рижик
Перед тим насиченим культурними подіями було і літо. Наприклад, у липні пройшов ювілейний 25-й фестиваль "На Івана, на Купала", а також фестиваль "Літні зустрічі з українським фольклором".
Хоча заходи відбуваються, люди приходять на них менш охоче, додає Марія Рижик. Усе через те, що онлайн-формат став пріоритетнішим.
Однією з проблем, яка появилася у зв'язку є пандемією, є менша присутність публіки. Очевидно, на наші заходи приходять люди, але їх не так багато, як було до обмежень. Півтора року більшість проєктів ми проводили у форматі онлайн, і люди звикли, що все можна побачити в Інтернеті. Зараз ми знову мусимо заохочувати публіку. Це процес, думаю, на кілька років.
Крім того, під питанням опинилося участь у культурних та мистецьких подіях ансамблів з України. По-перше, гостро постало питання вакцинації та обов'язку відбування карантину. По-друге, умови перетину кордону часто змінювалися у зв'язку з ризиками поширення нових штамів коронавірусу. Тож до всіх проєктів організаторам доводилося підходити більш обережно. Наприклад, програми почали базувати на виступах ансамблів із Підляшшя.
А треба сказати, що українських ансамблів у нас багато. Ще 20 – 30 років тому важко було собі уявити, що можемо організувати великий фестиваль лише за участю наших місцевих колективів,
– додає голова Союзу українців Підляшшя.
Марія Рижик розповіла, що у 2020 році через пандемію коронавірусу до Польщі не міг приїхати жоден ансамбль з України. Тоді організації вдалося продовжувати активність завдяки тому, що в них багато колективів на місці: дитячих, молодіжних, а також фольклорних, у яких співають старші люди.
Це фантастично, що маємо стільки гарних виконавців. Ми їх дуже цінуємо й стараємося показувати. Завжди було так, що запрошували якусь зірку з України й давали їй найбільше часу, а наші колективи виступали при нагоді. Під час пандемії на концертах ми могли дати їм більше часу, щоб вони краще показали свою майстерність. Другий рік наші підляські артисти є головними учасниками українських концертів. Завдяки цьому вони могли почувати себе краще на сцені, набути більше досвіду.
Диджиталізація як новий виток розвитку проукраїнської діяльності
На думку голови Союзу українців Підляшшя, у наслідках пандемії можна знайти і позитивні моменти. Наприклад, раніше було не доцільно проводити онлайн-трансляції, тому організатори не вміли їх робити. Зараз вони чудово навчилися популяризувати заходи за допомогою Інтернету. Навіть було створено новий інтернет-сайт та сторінку в фейсбуці. Там регулярно висвітлюють інформацію про всі події.
Марія Рижик каже, що, як з'ясувалося, Інтернет в багатьох моментах є фантастичним місцем, щоб показувати щось для людей і похвалитися своїми досягненнями. Зараз Союз українців Підляшшя вміє не лише організовувати онлайн-концерти, але й зустрічі для дітей, майстер-класи, і цей корисний досвід залишиться на майбутнє.
Про коронавірус в Польщі
- За час пандемії у Польщі зафіксовано 3,96 мільйона випадків захворювання на коронавірус.
- Від COVID-19 у країні померло близько 91,5 тисяч жителів.
- Повну вакцинацію у Польщі пройшли майже 55% населення. Введено 45,6 мільйона доз вакцин.