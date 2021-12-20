Об украинских мероприятиях в Польше и влиянии пандемии: рассказ главы Союза украинцев Подляшья

Союз украинцев Подляшья является самой крупной общественно-культурной украинской организацией в Подлясском воеводстве. Организация занимается популяризацией украинской культуры в Польше. Руководитель структуры Мария Рыжик рассказала о последних направлениях работ и о том, как пандемия COVID-19 изменила жизнь украинцев в Польше.

Уже долгое время Союз украинцев Подляшья реализует свои проекты в разгар пандемии. Несмотря на сложные условия, работа ведется очень интенсивно.

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Как пандемия изменила культурную жизнь украинцев в Польше

Мария Рыжик подчеркнула, что за последние месяцы в Польше прошло немало украинских мероприятий. Так, в октябре – ноябре этого года только Союз украинцев Подляшья организовал:

декламаторский конкурс для детей;

конкурс украинской песни;

фестивали "Подляска осень" и "Источники – Украинские традиции и трансформации";

несколько концертов;

много мастер-классов;

несколько выездов для детей.

Союз украинцев Подляшья проводит много проукраинских мероприятий в Польше / Фото из фейсбука Марии Рыжик

Перед тем насыщенным культурными событиями было и лето. К примеру, в июле прошел юбилейный 25-й фестиваль "На Ивана, на Купала", а также фестиваль "Летние встречи с украинским фольклором".

Хотя мероприятия делаются, люди приходят на них менее охотно, добавляет Мария Рыжик. Все потому, что онлайн-формат стал более приоритетным.

Одной из проблем, которая возникла в связи с пандемией, является меньшее присутствие публики. Хотя на наши мероприятия приходят люди, но их не так много, как было до ограничений. Полтора года большинство проектов мы проводили в формате онлайн и люди привыкли, что все можно увидеть в Интернете. Сейчас мы снова должны привлекать публику. Это процесс, думаю, на несколько лет. Мария Рыжик Главы Союза украинцев Подляшья

Кроме того, под вопросом оказалось участие в культурных и художественных событиях ансамблей из Украины. Во-первых, остро возник вопрос о вакцинации и обязанности отбывания карантина. Во-вторых, условия пересечения границы часто изменялись в связи с рисками распространения новых штаммов коронавируса. Так что ко всем проектам организаторам приходилось подходить более осторожно. К примеру, программы начали базировать на выступлениях ансамблей из Подляшья.

Надо сказать, что украинских ансамблей у нас много. Еще 20 – 30 лет назад трудно было представить, что можем организовать большой фестиваль только с участием наших местных коллективов,

– добавляет глава Союза украинцев Подляшья.

Мария Рыжик рассказала, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса в Польшу не мог приехать ни один ансамбль из Украины. Тогда организации удалось продолжать активность благодаря тому, что у них много коллективов на месте: детских, молодежных, а также фольклорных, в которых поют пожилые люди.

Это фантастически, что у нас столько хороших исполнителей. Мы их очень ценим и стараемся показывать. Всегда было так, что приглашали какую-то звезду из Украины и давали ей больше времени, а наши коллективы выступали при случае. Во время пандемии на концертах мы могли дать им больше времени, чтобы они показали свое мастерство. Второй год наши подлясские артисты – главные участники украинских концертов. Благодаря этому они могли чувствовать себя лучше на сцене, приобрести больше опыта. Мария Рыжик Главы Союза украинцев Подляшья

Диджитализация как новый виток развития проукраинской деятельности

По мнению главы Союза украинцев Подляшья, в последствиях пандемии можно найти и положительные моменты. К примеру, раньше было не целесообразно проводить онлайн-трансляции, поэтому организаторы не умели их делать. Сейчас они отлично научились популяризировать мероприятия с помощью Интернета. Даже был создан новый интернет-сайт и страница в фейсбуке. Там регулярно освещают информацию обо всех событиях.

Мария Рыжик говорит, что, как выяснилось, Интернет – фантастическое место, чтобы показывать что-то для людей и похвастаться своими достижениями. Сейчас Союз украинцев Подляшья умеет не только организовывать онлайн-концерты, но и встречи для детей, мастер-классы, и этот полезный опыт останется на будущее.

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