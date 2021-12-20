Об украинских мероприятиях в Польше и влиянии пандемии: рассказ главы Союза украинцев Подляшья
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Союз украинцев Подляшья является самой крупной общественно-культурной украинской организацией в Подлясском воеводстве. Организация занимается популяризацией украинской культуры в Польше. Руководитель структуры Мария Рыжик рассказала о последних направлениях работ и о том, как пандемия COVID-19 изменила жизнь украинцев в Польше.
Уже долгое время Союз украинцев Подляшья реализует свои проекты в разгар пандемии. Несмотря на сложные условия, работа ведется очень интенсивно.
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Как пандемия изменила культурную жизнь украинцев в Польше
Мария Рыжик подчеркнула, что за последние месяцы в Польше прошло немало украинских мероприятий. Так, в октябре – ноябре этого года только Союз украинцев Подляшья организовал:
- декламаторский конкурс для детей;
- конкурс украинской песни;
- фестивали "Подляска осень" и "Источники – Украинские традиции и трансформации";
- несколько концертов;
- много мастер-классов;
- несколько выездов для детей.
Союз украинцев Подляшья проводит много проукраинских мероприятий в Польше / Фото из фейсбука Марии Рыжик
Перед тем насыщенным культурными событиями было и лето. К примеру, в июле прошел юбилейный 25-й фестиваль "На Ивана, на Купала", а также фестиваль "Летние встречи с украинским фольклором".
Хотя мероприятия делаются, люди приходят на них менее охотно, добавляет Мария Рыжик. Все потому, что онлайн-формат стал более приоритетным.
Одной из проблем, которая возникла в связи с пандемией, является меньшее присутствие публики. Хотя на наши мероприятия приходят люди, но их не так много, как было до ограничений. Полтора года большинство проектов мы проводили в формате онлайн и люди привыкли, что все можно увидеть в Интернете. Сейчас мы снова должны привлекать публику. Это процесс, думаю, на несколько лет.
Кроме того, под вопросом оказалось участие в культурных и художественных событиях ансамблей из Украины. Во-первых, остро возник вопрос о вакцинации и обязанности отбывания карантина. Во-вторых, условия пересечения границы часто изменялись в связи с рисками распространения новых штаммов коронавируса. Так что ко всем проектам организаторам приходилось подходить более осторожно. К примеру, программы начали базировать на выступлениях ансамблей из Подляшья.
Надо сказать, что украинских ансамблей у нас много. Еще 20 – 30 лет назад трудно было представить, что можем организовать большой фестиваль только с участием наших местных коллективов,
– добавляет глава Союза украинцев Подляшья.
Мария Рыжик рассказала, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса в Польшу не мог приехать ни один ансамбль из Украины. Тогда организации удалось продолжать активность благодаря тому, что у них много коллективов на месте: детских, молодежных, а также фольклорных, в которых поют пожилые люди.
Это фантастически, что у нас столько хороших исполнителей. Мы их очень ценим и стараемся показывать. Всегда было так, что приглашали какую-то звезду из Украины и давали ей больше времени, а наши коллективы выступали при случае. Во время пандемии на концертах мы могли дать им больше времени, чтобы они показали свое мастерство. Второй год наши подлясские артисты – главные участники украинских концертов. Благодаря этому они могли чувствовать себя лучше на сцене, приобрести больше опыта.
Диджитализация как новый виток развития проукраинской деятельности
По мнению главы Союза украинцев Подляшья, в последствиях пандемии можно найти и положительные моменты. К примеру, раньше было не целесообразно проводить онлайн-трансляции, поэтому организаторы не умели их делать. Сейчас они отлично научились популяризировать мероприятия с помощью Интернета. Даже был создан новый интернет-сайт и страница в фейсбуке. Там регулярно освещают информацию обо всех событиях.
Мария Рыжик говорит, что, как выяснилось, Интернет – фантастическое место, чтобы показывать что-то для людей и похвастаться своими достижениями. Сейчас Союз украинцев Подляшья умеет не только организовывать онлайн-концерты, но и встречи для детей, мастер-классы, и этот полезный опыт останется на будущее.
О коронавирусе в Польше
- За время пандемии в Польше зафиксировано 3,96 миллиона случаев заболевания коронавирусом.
- От COVID-19 в стране умерло около 91,5 тысячи жителей.
- Полную вакцинацию в Польше прошли около 55% населения. Введено 45,6 миллионов доз вакцин.