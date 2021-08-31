Про кріоконсервування та моржування в краватці: як біолог працює в Антарктиці

Антон Пуговкін – біолог, який працює на станції "Академік Вернадський" в Антарктиці. Він розповів про свої будні та специфіку роботи.

Зимівля на станції, за словами біолога, триває приблизно рік. Зміна команд відбувається кожного року, приблизно з лютого по квітень.

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Як працівники добираються до станції

Антон Пуговкін розповів, що дістатися станції – це складне логістичне завдання.

Ми добиралися маршрутом із Києва в Стамбул, звідти – у Сан-Пауло (Бразилія), потім – у Сантьяго (Чилі), там внутрішніми авіалініями прямували в Пунта-Аренас, звідти на українському риболовному судні ми йшли впродовж п'яти діб до станції. У Пунта-Аренас, до речі, довелося два тижні просидіти на карантині через пандемію,

– розповів Антон.

Антон Пуговкін / Фото фейсбук Антона Пуговкіна

Також він додав, що цього року відбувалася важлива подія для антарктичної спільноти України. Йдеться про те, що Кабмін погодив придбання британського криголама James Clark Ross. Це означає, що наступна арктична експедиція вже буде добиратися на власному кораблі. Біолог пояснює, що це не лише полегшить шлях, а й дасть можливість у дорозі здійснювати деякі заміри та проводити дослідження.

Загалом дорога до станції займає понад місяць. Але цей час не проходить дарма. На судні є геофізичне обладнання, тому працівники можуть робити досліди з гідробіології й океанологічні дослідження, пояснює біолог.

Чим займається біолог в Антарктиці

Антон Пуговкін розповів, що на станції є троє біологів. Кожен з них має свої завдання та чітко визначений фронт робіт.

Наприклад, Антон проводить дослідження хімії води, здійснює фільтрацію води для фіксування фітопланктону та бактеріопланктону. Займається він ще й вивченням паразитів, зокрема паразитології риб (для цього робить розтини, збирає та фіксує різні паразитологічні організми). Ще одне регулярне завдання Антона – дослідження поведінки птахів.

Та головний вектор його роботи – кріобіологія. Антон вивчає стійкість репродуктивних клітин риб до низьких температур, зокрема до штучного заморожування. Дослідники заморожують сперматозоїди, охолоджуючи їх до рівня рідкого азоту. Після цього, стверджує біолог, їх можна відігрівати й використовувати для запліднення.

Один із напрямів кріобіології – кріоконсервування. Це фактично метод або технологія, яка пов'язана з ідеєю, що за умови низьких температур властивості й цілісність біологічного об'єкта можуть бути збережені. Як у фантастичних фільмах – коли можна заморозити людину й через деякий час відігріти, і людина не постраждає,

– ділиться Антон.

Антон Пуговкін / Фото фейсбук "26-та Українська антарктична експедиція"

Він зазначив, що зараз вчені навчилися навіть заморожувати людські організми. Однак поки що не можуть розморозити людину без шкоди для її організму.

Антон часто виходить в море, щоб ловити рибу для своїх досліджень. При цьому слід дотримуватися правил безпеки. Так, екіпаж має складатися мінімум із двох людей. Можна й більше, якщо є потреба.

Життя на станції влаштоване таким чином, що хтось щодня заступає на денне чергування – з 8 ранку до 12 ночі. А з 12 ночі до 8 ранку – це нічне чергування, на яке кожен заходить на тиждень (з вечора суботи по іншу суботу). Черговий перевіряє будівельні станції, зокрема стежить за всіма датчиками та термометрами.

Що стосується екстремальних температур, то біолог стверджує, що найнижча температура впродовж зимівлі може сягати мінус 20 градусів.

Розваги в Антарктиці

Суботи на станції, розповідає Антон, асоціюються зі святковими вечерями. Тоді члени команди одягають святкове вбрання та проводять час у барі. У залі бару можна перебувати лише до 12 ночі, бо він розташований над спальним приміщенням, тому нерідко компанія після цього продовжує спілкування в офісі. Проте, вихідні на станції – це поняття відносне, каже біолог.

Мідвінтер – це головне свято антарктичної спільноти. Його команда святкує 22 червня. У цей день традиційно заведено моржувати у краватці. Це давня британська традиція.

Чому це свято прекрасне? Тому, що його святкують на кожній станції. Перед святом всі обмінюються вітаннями одне з одним. Нам надіслали десь 50 різних вітань з усіх куточків Антарктики. Це показує єдність у цьому місці,

– ділиться враженнями Антон.

Не нехтують працівники станції й заняттями спорту. Найбільше полюбляють футбол. На думку Антона, це гарна фізична активність і водночас психологічна розрядка.

Українські вчені проводять дослідження в Антарктиці / Фото фейсбук "26-та Українська антарктична експедиція"

Українські вчені проводять дослідження в Антарктиці / Фото фейсбук "26-та Українська антарктична експедиція"

Українські вчені проводять дослідження в Антарктиці / Фото фейсбук "26-та Українська антарктична експедиція"