Криоконсервирование и моржевание в галстуке: как биолог работает в Антарктике

Антон Пуговкин – биолог, работающий на станции "Академик Вернадский" в Антарктике. Он рассказал о своих буднях и специфике работы.

Зимовка на станции, по словам биолога, длится примерно год. Изменение команд происходит каждый год, примерно с февраля по апрель.

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Как работники добираются до станции

Антон Пуговкин рассказал, что добраться станции – это сложное логистическое задание.

Мы добирались по маршруту из Киева в Стамбул, оттуда – в Сан-Пауло (Бразилия), затем – в Сантьяго (Чили), там внутренними авиалиниями направлялись в Пунта-Аренас, оттуда на украинском рыболовном судне мы шли в течение пяти суток до станции. В Пунта-Аренас, кстати, пришлось две недели просидеть на карантине из-за пандемии,

– рассказал Антон.

Антон Пуговкин / Фото фейсбук Антона Пуговкина

Также он добавил, что в этом году произошло важное событие для антарктического сообщества Украины. Речь идет о том, что Кабмин согласовал приобретение британского ледокола James Clark Ross. Это означает, что следующая арктическая экспедиция уже будет добираться на собственном корабле. Биолог объясняет, что это не только облегчит путь, но и даст возможность в дороге осуществлять некоторые замеры и проводить исследования.

В общем дорога до станции занимает более месяца. Но это время не проходит зря. На судне есть геофизическое оборудование, поэтому работники могут делать опыты по гидробиологии и океанологические исследования, объясняет биолог.

Чем занимается биолог в Антарктике

Антон Пуговкин рассказал, что на станции есть трое биологов. Каждый из них имеет свои задачи и четко определенный фронт работ.

Например, Антон проводит исследования химии воды, осуществляет фильтрацию воды для фиксирования фитопланктона и бактериопланктона. Занимается он еще и изучением паразитов, в частности паразитологии рыб (для этого делает разрезы, собирает и фиксирует различные паразитологические организмы). Еще одно регулярное задание Антона – исследование поведения птиц.

Но главный вектор его работы – криобиология. Антон изучает устойчивость репродуктивных клеток рыб к низким температурам, в частности к искусственному замораживанию. Исследователи замораживают сперматозоиды, охлаждая их до уровня жидкого азота. После этого, утверждает биолог, их можно отогревать и использовать для оплодотворения.

Одно из направлений криобиологии – криоконсервирование. Это фактически метод или технология, которая связана с идеей, что при низких температурах свойства и целостность биологического объекта могут быть сохранены. Как в фантастических фильмах – когда можно заморозить человека и через некоторое время отогреть, и человек не пострадает,

– делится Антон.

Антон Пуговкин / Фото фейсбук "26-я Украинская антарктическая экспедиция"

Он отметил, что сейчас ученые научились даже замораживать человеческие организмы. Однако пока не могут разморозить человека без ущерба для его организма.

Антон часто выходит в море, чтобы ловить рыбу для своих исследований. При этом следует соблюдать правила безопасности. Так, экипаж должен состоять минимум из двух человек. Можно и больше, если есть необходимость.

Жизнь на станции устроена таким образом, что кто-то ежедневно вступает в дневное дежурство – с 8 утра до 12 ночи. А с 12 ночи до 8 утра –это ночное дежурство, на которое каждый заходит в неделю (с вечера субботы по другую субботу). Дежурный проверяет строительные станции, в частности следит за всеми датчиками и термометрами.

Что касается экстремальных температур, то биолог утверждает, что самая низкая температура в течение зимовки может достигать минус 20 градусов.

Развлечения в Антарктике

Субботы на станции, рассказывает Антон, ассоциируются с праздничными ужинами. Тогда члены команды одевают праздничную одежду и проводят время в баре. В зале бара можно находиться только до 12 ночи, потому что он расположен над спальным помещением, поэтому нередко компания после этого продолжает общения в офисе. Однако, выходные на станции – это понятие относительное, говорит биолог.

Мидвинтер – это главный праздник антарктического сообщества. Его команда празднует 22 июня. В этот день традиционно принято моржевать в галстуке. Это давняя британская традиция.

Почему этот праздник прекрасен? Потому что его празднуют на каждой станции. Перед праздником все обмениваются поздравлениями друг с другом. Нам прислали около 50 различных поздравлений со всех уголков Антарктики. Это показывает единство в этом месте,

– делится впечатлениями Антон.

Не пренебрегают работники станции и занятиями спортом. Больше всего любят футбол. По мнению Антона, это хорошая физическая активность и одновременно психологическая разрядка.

Украинские ученые проводят исследования в Антарктике / Фото фейсбук "26-я Украинская антарктическая экспедиция"

Украинские ученые проводят исследования в Антарктике / Фото фейсбук "26-я Украинская антарктическая экспедиция"

Украинские ученые проводят исследования в Антарктике / Фото фейсбук "26-я Украинская антарктическая экспедиция"