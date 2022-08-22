Приїжджати "не тільки, щоб накуритися": у Таїланді звернулися до туристів із цікавим закликом

Ще в червні у Таїланді легалізували марихуану. Через це, ймовірно, в країні ажіотаж туристів.

У Таїланді звернулися із закликом до туристів щодо марихуани

Тому міністр охорони здоров'я країни Анутін Чарнвікарул закликав туристів не відвідувати країну тільки для того, щоб покурити марихуану. З такою заявою він виступив через два місяці після її легалізації в Таїланді.

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У 2018 році Таїланд став першою країною Південно-Східної Азії, що легалізувала вживання канабісу. Втім, це було зроблено в медичних цілях.

Натомість у червні 2022 року влада країни легалізувала вирощування канабісу та його вживання в харчових продуктах і напоях. Так, Таїланд став першою азійською країною, яка зробила це.

Вживання марихуани в рекреаційних цілях викликало справжній ажіотаж в Таїланді. Попри заклики уряду "не накурюватися", підприємства з виробництва канабісу зі спеціальними кімнатами для куріння почали користуватися популярністю у місцевих та туристів.

тим, хто курить канабіс в громадських місцях, загрожує ув'язнення терміном 3 місяці або штраф у розмірі до 25 000 бат (близько 700 доларів).