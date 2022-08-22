Так, польські торгові мережі зафіксували рекордні продажі цукру. Поляки у липні витратили на цей товар понад 73 мільйони злотих, а це – 13,3 мільйона кілограмів. У 2021 році споживачі купували цукор на 83% менше.

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Цукрова лихоманка в Польщі

Експерти говорять, що у літній сезон завжди більший попит на цукор. У цей період поляки готують консервацію, тому реалізація цукру набагато більша. Але цьогоріч жителі Польщі буквально спровокували брак цукру, змітаючи усі упаковки з полиць. Ба більше, в інтернеті проводилися численні аукціони, і ціни навіть за 1 кілограм цукру зашкалювали.

За статистикою, кожен четвертий покупець приходив до магазину тільки за цукром і не брав більше нічого, кожен восьмий — купував за один раз понад 10 кілограмів.

Зростання попиту на цукор обумовлено повідомленнями про брак доступності та обмеження на цей продукт у магазинах, а також побоюваннями щодо подальшого підвищення вартості,

– пояснили аналітики Центру моніторингу ринку.