В Таиланде обратились с призывом к туристам по поводу марихуаны

Поэтому министр здравоохранения страны Анутин Чарнвикарул призвал туристов не посещать страну только для того, чтобы покурить марихуану. С таким заявлением он выступил через два месяца после его легализации в Таиланде.

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В 2018 году Таиланд стал первой страной Юго-Восточной Азии, легализовавшей употребление каннабиса. Впрочем, это было сделано в медицинских целях.

В июне 2022 года власти страны легализовали выращивание каннабиса и его употребление в пищевых продуктах и ​​напитках. Так, Таиланд стал первой азиатской страной, сделавшей это.

Употребление марихуаны в рекреационных целях вызвало подлинный ажиотаж в Таиланде. Несмотря на призывы правительства "не накуриваться", предприятия по производству каннабиса со специальными комнатами для курения начали пользоваться популярностью у местных и туристов.

Важно: тем, кто курит каннабис в общественных местах, грозит заключение сроком 3 месяца или штраф в размере до 25 000 бат (около 700 долларов).