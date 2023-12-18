Ірландія може надати природі конституційні права, як у людини: що це означає

Ірландія може першою закріпити права природи в національній конституції серед країн Європейського союзу.

Ірландському уряду рекомендували провести референдум з питань захисту біорізноманіття. Це рішення ухвалив спільний комітет з навколишнього середовища та кліматичних заходів. Якщо ірландці підтримають це, то природа отримає такі ж права, як має людина. Що це означає на практиці — читайте далі.

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Захист прав природи

Останнім часом в Ірландії значно активізувався рух за збереження природи. Його прихильники бажають, щоб природне середовище, а саме дерева, гори, річки та інші об'єкти мали свої права. І це права на існування, процвітання, відновлення, регенерацію та повагу.

Захищати інтереси природи можуть дозволити будь-якій особі чи організації. У Новій Зеландії вже є такий приклад — у країні статус юридичної особи отримала річка Вангануї.

В Ірландії є шанс стати першою країною ЄС, яка внесе права природи до головного закону — конституції. Це може спрацювати, якщо ірландський парламент вирішить таки провести національний референдум і населення підтримає цю ініціативу.

Природні ландшафти Ірландії / Фото Pexels

В Іспанії заборонили обіймати дерева

У іспанському місті Кабесон-де-ла-Саль мерія заборонила туристам обійматися з деревами у великому секвойному лісі. Так їх хочуть зберегти. За останній час дерева сильно постраждали від напливу туристів, які обіймають їхні стовбури, псують кору та топчуть коріння.

Сьогодні секвойний ліс у Іспанії відвідують близько 200 тисяч туристів на рік. Заборона обіймати дерева — це лише перший етап захисту рослин. Надалі у лісі збираються зробити стежки, які будуть розташовані так, щоб туристи не мали змоги близько підходити до дерев.

Також розмірковують над введенням плати за вхід до лісу, щоб витратити ці кошти на додаткову охорону.