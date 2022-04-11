Прихисток на Кіпрі: як українцям отримати тимчасову допомогу

Як член ЄС Кіпр також приймає українських біженців під час російської агресії. Розповідаємо про права українців, які розглядають цю країну як безпечне місце перебування на період війни.

Для громадян України, які рятуються від російських нападників, Кіпр оголосив процедуру отримання тимчасового захисту (temporary residency). Ця процедура є більш прискорена за надання тимчасового притулку.

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Тимчасовий захист для українців на Кіпрі

Щоб отримати тимчасовий захист на Кіпрі, громадянам України необхідно подати заявку. Форму треба віднести до районної міграційної поліції міста, де конкретний біженець має намір зупинитися. Це потрібно зробити особисто.

Тимчасовий захист Кіпр надає лише тим українцям, які:

прибули в країну після 24 лютого 2022 року;

перебувають на Кіпрі по робочій візі (тоді термін перебування в країні буде продовжено автоматично).

Людям, які мали дозвіл на перебування терміном 90 днів, але прибули в країну до 24 лютого 2022 року, буде дозволено залишитись на території Кіпру ще 90 днів.

Загалом українці на Кіпрі мають права на:

посвідки на проживання;

доступ до ринку праці;

доступ до освіти дітей у державних школах;

тимчасове житло;

медичну допомогу;

З додатковою інформацією щодо розміщення українських біженців на Кіпрі можна ознайомитися за посиланням.