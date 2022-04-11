Для граждан Украины, спасающихся от российских оккупантов , Кипр объявил процедуру получения временной защиты (temporary residency). Эта процедура более ускорена за предоставление временного убежища.

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Временная защита для украинцев на Кипре

Чтобы получить временную защиту на Кипре, гражданам Украины необходимо подать заявку . Форму следует отнести к районной миграционной полиции города, где конкретный беженец намерен остановиться. Это нужно сделать лично.

Временную защиту Кипр предоставляет только украинцам, которые:

прибыли в страну после 24 февраля 2022 года;

находятся на Кипре по рабочей визе (тогда срок пребывания в стране будет продлен автоматически).

Людям, имеющим разрешение на пребывание сроком 90 дней, но прибывшим в страну до 24 февраля 2022 года, будет разрешено остаться на территории Кипра еще 90 дней.

В целом украинцы на Кипре имеют право на :

вид на жительство;

доступ к рынку труда;

доступ к образованию детей в государственных школах;

временное жилье;

медицинскую помощь;