Для граждан Украины, спасающихся от российских оккупантов, Кипр объявил процедуру получения временной защиты (temporary residency). Эта процедура более ускорена за предоставление временного убежища.
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Временная защита для украинцев на Кипре
Чтобы получить временную защиту на Кипре, гражданам Украины необходимо подать заявку. Форму следует отнести к районной миграционной полиции города, где конкретный беженец намерен остановиться. Это нужно сделать лично.
Временную защиту Кипр предоставляет только украинцам, которые:
- прибыли в страну после 24 февраля 2022 года;
- находятся на Кипре по рабочей визе (тогда срок пребывания в стране будет продлен автоматически).
Людям, имеющим разрешение на пребывание сроком 90 дней, но прибывшим в страну до 24 февраля 2022 года, будет разрешено остаться на территории Кипра еще 90 дней.
В целом украинцы на Кипре имеют право на:
- вид на жительство;
- доступ к рынку труда;
- доступ к образованию детей в государственных школах;
- временное жилье;
- медицинскую помощь;
С дополнительной информацией о размещении украинских беженцев на Кипре можно ознакомиться по ссылке.