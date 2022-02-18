За словами Земана, скасування податкових пільг дозволить збільшити надходження у бюджет країни на 380 мільярдів крон. Крім того, президент наголосив, що необхідно підвищити ставку податку на доходи фізичних осіб.

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Президент Чехії закликає збільшити податкове навантаження

Минулого року у Чехії значно зменшили податкове навантаження. Через таке рішення, за словами Земана, бюджет країни недоотримав 90 мільярдів крон. Президент республіки нагадав, що головними ініціаторами зменшення податків були представники партій ODS і ANO. Він звинуватив їх у відсутності політичної сміливості повернути податкові ставки до вихідного рівня.

Очільник держави додав, що проти зменшення податкового навантаження виступив і Міжнародний валютний фонд. Разом з тим Земан наголосив, що гроші, які залишились у жителів країни завдяки зниженню податків, у їхніх гаманцях все одно "з'їла" інфляція.

Ми всі зараз розуміємо, що збідніли на 10% (через інфляцію – ред. 24 канал),

– підкреслив президент Чехії.

Враховуючи очікуване зростання економіки у 2022 році, за словами Земана, бюджет повинен був сконцентруватись на погашенні минулорічних боргів. Додамо, що наразі затверджений проєкт бюджету держави передбачає доходи у розмірі 1 613,2 мільярда крон і витрати у розмірі 1 893,2 мільярда крон. Таким чином, дефіцит бюджету Чехії цьогоріч має скласти 280 мільярдів крон.

До слова, республіка наразі працює у межах тимчасового бюджету. Уряд Петра Фіали (партія ODS) прийняв рішення переглянути проєкт бюджету, щоб скоротити запланований дефіцит. Новий проєкт мають затвердити до кінця березня.