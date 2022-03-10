У Празі запрацювала телефонна лінія з питань навчання дітей біженців

У нашій країні уже другий тиждень триває повномасштабна війна, через що українці разом з дітьми покидають свої домівки та шукають прихистку в Європі. Зокрема, частина з них зупинилася у Чехії.

Тим часом влада Праги намагається створити усі умови для повноцінного життя біженців з України. У наймолодших українців є змога відвідувати чеські садки чи школи. Для кращого координування, мерія запустила безкоштовну телефонну лінію з питань освіти дітей.

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+420 236 00 5901. Вона доступна з понеділка по п'ятницю з 08:00 до 16:00.

Оператори, які розмовляють чеською мовою, детально розкажуть про запис у дитячі садки та школи, та всі інші необхідні відомості.

Ба більше, школи в Чехії вже почали приймати дітей з України. Деякі пішли на навчання уже цього тижня.

Пріоритетом є навчання дітей переважно чеської мови, щоб вони могли швидше інтегруватися. Ті, хто займатиметься з чеськими дітьми, дуже швидко вивчать мову. Якщо їх буде багато, у нас підготовлено чотири школи та 35 волонтерів, які говорять чеською та українською мовами, – розповів віцемер Брно Петро Хладік.

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