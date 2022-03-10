Тем временем власти Праги пытаются создать все условия для полноценной жизни беженцев из Украины. У самых младших украинцев есть возможность посещать чешские садики или школы. Для лучшей координации мэрия запустила бесплатную телефонную линию по вопросам образования детей.

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Номер информативной линии: +420 236 00 5901. Она доступна с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00.

Операторы, говорящие на чешском языке, подробно расскажут о записи в детские сады и школы, и все остальные необходимые сведения.

Более того, школы в Чехии уже начали принимать детей из Украины. Некоторые ушли на учебу уже на этой неделе.

Приоритетом является обучение детей преимущественно чешскому языку, чтобы они могли быстрее интегрироваться. Те, кто будет заниматься с чешскими детьми, очень быстро учат язык. Если их будет много, у нас подготовлено четыре школы и 35 волонтеров, которые говорят на чешском и украинском языках, – рассказал вице-мер Брно Петр Хладик.

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