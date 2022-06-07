У Празі закриють центр допомоги для українських біженців: що стало причиною

Влада Праги прийняла рішення закрити центр допомоги для евакуйованих українців у кварталі Височани. Він припинить свою діяльність 15 червня.

Центр допомоги українцям у Празі закривають

Таке рішення було прийнято на тлі заяв столиці Чехії про те, що вона перевантажена. Також через те, що не існує системи переміщення біженців до інших менш завантажених регіонів.

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Центр, який наразі обслуговує понад 90 тисяч осіб, закриється на невизначений період. Він не працюватиме до того моменту, доки чеський уряд не запровадить систему перерозподілу біженців або не вирівняє навантаження між регіонами.

Потужності в Празі вже давно перевищені. Єдиний управлінський інструмент, який у нас залишився, – це закрити KACPU (Центр допомоги Україні) і перенаправити біженців в інші регіони, де можливості ще є,

– заявив мер Праги Зденек Гріб.

Прага стверджує, що бореться з великим наливом біженців, який у чотири рази перевищує наплив до інших регіонів. Тож українців, які прибувають, наприклад, на залізничний вокзал міста, будуть заохочувати та скеровувати шукати житло у різних містах країни.

Крім того, Зденек Гріб підкреслив, що місто й надалі продовжує сплачувати 140 чеських крон на людину за день із власного бюджету за їх розміщення.

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