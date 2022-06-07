Центр помощи украинцам в Праге закрывают

Такое решение было принято на фоне заявлений столицы Чехии о том, что она перегружена. Также потому, что не существует системы перемещения беженцев в другие менее загруженные регионы.

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Центр, который обслуживает более 90 тысяч человек, закроется на неопределенный период. Он не будет работать до тех пор, пока чешское правительство не введет систему перераспределения беженцев или не выровняет нагрузку между регионами.

Мощности в Праге уже давно превышены. Единственный управленческий инструмент, который у нас остался – это закрыть KACPU (Центр помощи Украине) и перенаправить беженцев в другие регионы, где возможности еще есть,

– заявил мэр Праги Зденек Гриб.

Прага утверждает, что борется с большим наливом беженцев, в четыре раза превышающим наплыв в другие регионы. Поэтому украинцев, прибывающих, например, на железнодорожный вокзал города, будут поощрять и направлять искать жилье в разных городах страны.

Кроме того, Зденек Гриб подчеркнул, что город продолжает платить 140 чешских крон на человека в день из собственного бюджета за их размещение.

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