Так, влада чеської столиці запровадила спеціальний знижений тариф на міський транспорт, призначений для людей у ​​важкому матеріальному становищі (osoba v hmotné nouzi 2). Ним можуть скористатися і громадяни України, які прибули до Чехії після 24 лютого.

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Безкоштовний проїзд та спеціальні квитки для українців

Можливість безоплатного проїзду для біженців у Празі таки зберігається. Щоправда, не платити за пересування містом можна лише у перші 5 днів після перетину кордону. Підставою для цього стане закордонний паспорт України зі штампом прикордонників або з візою тимчасового захисту. Після цього необхідно купувати квитки або придбати проїзний за спеціальним тарифом.

Вартість місячного проїзного становитиме 165 крон, квартального – 444 крони (звичайні ціни становлять 550 та 1480 крон відповідно). Аби скористатися пільгами, необхідно оформити спеціальне посвідчення PID "HN2", для цього потрібно буде пред'явити закордонний паспорт та візу тимчасового захисту з кодом D/DO/667. Вартість посвідчення становить 60 крон.

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