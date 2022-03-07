У Празі вулиця Руська тепер називається, як відоме послання російському військовому кораблю

Проти вторгнення окупаційних військ Росії на територію України виступили й жителі Чехії. Так, у Празі активісти "перейменували" одну з міських вулиць.

Йдеться про вулицю Ruská, що розташована в районі Вршовіце. Усі навігаційні таблички з цією назвою заклеїли уже відомим на весь світ посланням російському кораблю. Про це написала журналістка Ірина Ромалійська на своїй сторінці у фейсбуку.

І ще Ruská zmrzlina стане Ukrajinská zmrzlina: виробник морозива в Чехії змінить назву продукції

До слова: "Російський військовий корабель, йди на**й" чеською мовою звучить як

Саме ця фраза зараз розміщена на навігаційних табличках по усій вулиці Руській. "Нову назву" надрукували на червоному тлі і тим же шрифтом, що й оригінал. Муніципальна влада поки не відреагувала на ситуацію. Швидше за все, вона не поспішає знімати наклейки.

Вулиця "Ruská voječné lodi, jdi do prdele" у фото:



Фото: vinegret



Фото: vinegret



Фото: vinegret



Фото: vinegret



Фото: vinegret



Фото: vinegret



Фото: vinegret

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!