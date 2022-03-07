Речь идет об улице Ruská, которая расположенной в районе Вршовице. Все навигационные таблички с этим названием заклеили уже известным на весь мир посланием русскому кораблю. Об этом написала журналистка Ирина Ромалийская на своей странице в фейсбуке.
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Именно эта фраза сейчас размещена на навигационных табличках по всей улице Русской. "Новое название" напечатали на красном фоне и тем же шрифтом, что и оригинал. Муниципальные власти пока не отреагировали на ситуацию. Скорее всего они не спешит снимать наклейки.
Улица "Ruská voječné lodi, jdi do prdele" в фото:
Фото: vinegret
Фото: vinegret
Фото: vinegret
Фото: vinegret
Фото: vinegret
Фото: vinegret
Фото: vinegret
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