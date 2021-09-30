У Празі вперше оштрафували власника квартири, який зареєструвався на Airbnb

У столиці Чехії вперше наклали штраф у розмірі 20 000 крон на чоловіка, який використовує квартиру для подобової оренди через популярну електронну платформу Airbnb. Власника покарали за порушення будівельних норм при наданні послуг з короткострокового проживання.

Про це повідомила радник Праги з житлових питань Хана Марванова. Влада міста закликає інших власників нерухомості, які займаються подобовою орендою, дотримуватися загальноприйнятих стандартів для закладів розміщення.

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Детальніше про штрафи для празьких квартир з Airbnb

Згідно з даними закордонних вебсайтів, присвячених аналізу короткострокового житла, в Празі є близько 13 600 квартир, які здаються в короткострокову оренду через цифрові платформи Airbnb та схожі сайти. При цьому 3 600 з них розташовані в Празі 1.

Негативні наслідки використання квартир для подобової оренди критикують як празькі муніципалітети, так і місцеві жителі.

Тож на думку керівництва міста, квартири, які використовуються для короткострокового проживання туристів, повинні відповідати тим самим правилам, що і готелі. Муніципалітет навіть запровадив безплатну юридичну консультацію з цієї теми й наполягає на внесенні змін до законодавства.

Рішення про накладення першого штрафу було винесено Будівельним управлінням Праги 1 і підтверджено муніципалітетом після перевірки. Радник Праги з житлових питань пояснила, що цей прецедент є важливим. Вона додала, що штрафи можуть накладатися повторно і досягати пів мільйона крон.

До слова, курс чеської крони становить 1,22 за даними НБУ.