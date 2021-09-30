Об этом сообщила советник Праги по жилищным вопросам Хана Марванова . Власти города призывают других владельцев недвижимости, которые занимаются посуточной арендой, придерживаться общепринятых стандартов для заведений размещения.

Интересно Я не стыжусь, а наоборот горжусь своей работой, – украинская блогер-уборщица в Финляндии

Подробнее о штрафах для пражских квартир с Airbnb

Согласно данным зарубежных вебсайтов, посвященных анализу краткосрочного жилья, в Праге есть около 13 600 квартир, которые сдаются в краткосрочную аренду через цифровые платформы Airbnb и подобные сайты. При этом 3 600 из них расположены в Праге 1.

Негативные последствия использования квартир для посуточной аренды критикуют как пражские муниципалитеты, так и местные жители.

Поэтому по мнению руководства города, квартиры, используемые для краткосрочного проживания туристов, должны соответствовать тем же правилам, что и гостиницы . Муниципалитет даже ввел бесплатную юридическую консультацию по этой теме и настаивает на внесении изменений в законодательство.

Решение о наложении первого штрафа было вынесено Строительным управлением Праги 1 и подтверждено муниципалитетом после проверки. Советник Праги по жилищным вопросам объяснила, что этот прецедент является важным. Она добавила, что штрафы могут налагаться повторно и достигать полумиллиона крон .