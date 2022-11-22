В Празі відкриють новий центр допомоги для українців

Українці продовжують шукати тимчасовий прихисток у різних країнах світу. Однією із таких є Чехія, куди здебільшого їдуть до Праги.

Коли біженці прибувають в іншу державу, вони потребують допомоги. Для цього там організовують спеціальні центри.

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Так, українці, які рятуються від війни у Празі, зможуть отримувати допомогу у новому центрі для переселенців. Він почне працювати вже цього року і діятиме щонайменше до кінця 2023.

Новий центр має надавати необхідні послуги людям, які вже деякий час перебувають у Празі,

– сказав мер міста Зденек Гржиб.

Зазначається, що новий центр розташують у Височанах, де зараз працює Обласний центр допомоги Україні.

У центрі допоможуть із розв'язанням питань щодо: