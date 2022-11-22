В Празі відкриють новий центр допомоги для українців
Джерело:сайт Магістрату
Українці продовжують шукати тимчасовий прихисток у різних країнах світу. Однією із таких є Чехія, куди здебільшого їдуть до Праги.
Коли біженці прибувають в іншу державу, вони потребують допомоги. Для цього там організовують спеціальні центри.
Читайте також Більшість українських біженців в Польщі винаймають житло за власні кошти
Так, українці, які рятуються від війни у Празі, зможуть отримувати допомогу у новому центрі для переселенців. Він почне працювати вже цього року і діятиме щонайменше до кінця 2023.
Новий центр має надавати необхідні послуги людям, які вже деякий час перебувають у Празі,
– сказав мер міста Зденек Гржиб.
Зазначається, що новий центр розташують у Височанах, де зараз працює Обласний центр допомоги Україні.
У центрі допоможуть із розв'язанням питань щодо:
- житла;
- соціального захисту;
- доходів;
- охорони здоров'я;
- освіти.
Наразі отримати допомогу можна у Празькому регіональному центрі допомоги. Він працює за адресою Organizace spojených národů 844/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany з понеділка по четвер з 8:00 до 14:00; у п'ятницю з 8:00 до 13:00.Зауважимо, з початку повномасштабної війни в Україні до Праги приїхало майже 100 тисяч осіб, у тому числі понад 30 тисяч дітей.