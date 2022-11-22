В Празі відкриють новий центр допомоги для українців

22 листопада 2022 , 18:36
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Джерело:

сайт Магістрату

Українці продовжують шукати тимчасовий прихисток у різних країнах світу. Однією із таких є Чехія, куди здебільшого їдуть до Праги.

Коли біженці прибувають в іншу державу, вони потребують допомоги. Для цього там організовують спеціальні центри. 

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Так, українці, які рятуються від війни у Празі, зможуть отримувати допомогу у новому центрі для переселенців. Він почне працювати вже цього року і діятиме щонайменше до кінця 2023. 

Новий центр має надавати необхідні послуги людям, які вже деякий час перебувають у Празі,
– сказав мер міста Зденек Гржиб.

Зазначається, що новий центр розташують у Височанах, де зараз працює Обласний центр допомоги Україні.

У центрі допоможуть із розв'язанням питань щодо:

  • житла;
  • соціального захисту;
  • доходів;
  • охорони здоров'я;
  • освіти.

Наразі отримати допомогу можна у Празькому регіональному центрі допомоги. Він працює за адресою Organizace spojených národů 844/1, 190 00 Praha 9 –  Vysočany з понеділка по четвер з 8:00 до 14:00; у п'ятницю з 8:00 до 13:00.

Зауважимо, з початку повномасштабної війни в Україні до Праги приїхало майже 100 тисяч осіб, у тому числі понад 30 тисяч дітей.
Автор: Марта Касіянчук