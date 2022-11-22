Когда беженцы прибывают в другое государство, они нуждаются в помощи. Для этого там организуют специальные центры.

Читайте также Большинство украинских беженцев в Польше снимают жилье за ​​собственные средства

Так, украинцы, спасающиеся от войны в Праге, смогут получать помощь в новом центре для переселенцев. Он начнет работать уже в этом году и будет действовать, по меньшей мере, до конца 2023 года.

Новый центр должен предоставлять необходимые услуги людям, которые уже некоторое время находятся в Праге,

– сказал мэр города Зденек Гржиб.

Отмечается, что новый центр будет расположен в Высочанах, где сейчас работает Областной центр помощи Украине.

В центре помогут с решением вопросов:

жилья;

социальной защиты;

доходов;

здравоохранения;

образования.

Сейчас получить помощь можно в Пражском региональном центре помощи. Он работает по адресу Organizace Spojených národов 844/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany с понедельника по четверг с 8:00 до 14:00; в пятницу с 8:00 до 13:00.

Заметим, с начала полномасштабной войны в Украину в Прагу приехало почти 100 тысяч человек, в том числе более 30 тысяч детей.