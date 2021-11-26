Організаторами заходу виступають Посольство України в Празі, Українська ініціатива у Чеській Республіці (Ukrajinská iniciativa v ČR) і Тиждень українського кіно (Týden ukrajinského filmu). Показуватимуть фільм у кінотеатрі Evald.

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Детальніше про показ українського фільму в Празі

Перегнути "Зошит війни" у Празі запрошують 3 грудня о 19:30. Показ буде благодійним: касові збори перерахують у Благодійний фонд допомоги армії "Повернись живим", що спеціалізується на наданні матеріально-технічної допомоги Збройним силам.

Про фільм "Зошит війни"

Стрічка "Зошит війни" розповідає про події на Донбасі. Фільм створений з особистих відеозаписів із телефонів та камер українських військових і добровольців. Режисером фільму є Роман Любий.

"Зошит війни" показує глядачам справжнє обличчя російсько-українського конфлікту. Захисники України прокидаються, розмовляють, плачуть та радіють і поспіхом знімають відео під фонові звуки снарядів. Усе, що зображено у стрічці, ставалося з ними насправді. Не майстерна гра і не вдало підібрані декорації, а реальне життя українських військових творить напружену, складну, але варту спостереження та аналізу атмосферу. Найстрашніше, що герої знають: запис може закінчитися будь-якої миті.

Нагадуємо, що в Україні виник скандал навколо стрічки "Зошит війни". Прокат фільму було скасовано через прогалини у мовному законодавстві. Герої фільму здебільшого розмовляють російською мовою, а згідно зі законодавством кінострічки, виготовлені українцями, можуть показуватися лише державною мовою. Багато українців обурювалися з цього приводу, адже вважають, що правдивий фільм про війну повинні побачити якомога більше українців. Згодом документальна стрічка стала доступною до перегляду на онлайн-платформі Takflix.

Трейлер документальної стрічки "Зошит війни": дивіться відео