Організаторами заходу виступають Посольство України в Празі, Українська ініціатива у Чеській Республіці (Ukrajinská iniciativa v ČR) і Тиждень українського кіно (Týden ukrajinského filmu). Показуватимуть фільм у кінотеатрі Evald.
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Детальніше про показ українського фільму в Празі
Перегнути "Зошит війни" у Празі запрошують 3 грудня о 19:30. Показ буде благодійним: касові збори перерахують у Благодійний фонд допомоги армії "Повернись живим", що спеціалізується на наданні матеріально-технічної допомоги Збройним силам.
Про фільм "Зошит війни"
Стрічка "Зошит війни" розповідає про події на Донбасі. Фільм створений з особистих відеозаписів із телефонів та камер українських військових і добровольців. Режисером фільму є Роман Любий.
"Зошит війни" показує глядачам справжнє обличчя російсько-українського конфлікту. Захисники України прокидаються, розмовляють, плачуть та радіють і поспіхом знімають відео під фонові звуки снарядів. Усе, що зображено у стрічці, ставалося з ними насправді. Не майстерна гра і не вдало підібрані декорації, а реальне життя українських військових творить напружену, складну, але варту спостереження та аналізу атмосферу. Найстрашніше, що герої знають: запис може закінчитися будь-якої миті.
Трейлер документальної стрічки "Зошит війни": дивіться відео