Организаторами мероприятия выступают Посольство Украины в Праге, Украинская инициатива в Чешской Республике (Ukrajinská iniciativa v ČR) и Неделя украинского кино (Týden ukrajinského filmu). Будут показывать фильм в кинотеатре Evald.
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Детальнее о показе украинского фильма в Праге
Перегнуть "Тетрадь войны" в Праге приглашают 3 декабря в 19:30. Показ будет благотворительным: кассовые сборы перечислят в Благотворительный фонд помощи армии "Повернись живим", который специализируется на предоставлении материально-технической помощи Вооруженным силам.
О фильме "Тетрадь войны"
Лента "Тетрадь войны" рассказывает о событиях на Донбассе. Фильм создан из личных видеозаписей из телефонов и камер украинских военных и добровольцев. Режиссером фильма является Роман Любой.
"Тетрадь войны" показывает зрителям настоящее лицо российско-украинского конфликта. Защитники Украины просыпаются, разговаривают, плачут, радуются и спешно снимают видео под фоновые звуки снарядов. Все, что изображено в ленте, происходило с ними на самом деле. Не искусная игра и не удачно подобранные декорации, а реальная жизнь украинских военных создает напряженную, сложную, но достойную наблюдения и анализа атмосферу. Самое страшное, что герои знают: запись может закончиться в любой момент.
Трейлер документальной ленты "Тетрадь войны": смотрите видео