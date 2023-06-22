Паспортний сервіс у Празі скасував живу чергу: що сталося

У паспортному сервісі ДП "‎Документ" у столиці Чехії більше не приймають громадян, які просто займають живу чергу. Правила обслуговування змінили після численних скарг клієнтів.

Мобільний пункт паспортного сервісу у Празі тепер приймає виключно після запису до електронної черги. Щоб подати заяву на оформлення документів, потрібно записуватись заздалегідь.

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Тільки електронний запис

Українці неодноразово скаржилися, що місцями у живій черзі намагаються торгувати люди, які не мають жодного відношення до ДП "‎Документ". Тому було вирішено все ж перейти до електронного варіанту.

З 21 червня сервіс відкрив 100 місць попереднього запису на отримання ID-картки та закордонного паспорта. Саме сотню клієнтів зможуть обслуговувати щодня у мобільному пункті в Празі. Ще 20 додаткових місць під запис виділили для обміну водійського посвідчення.

Відвідувачів заздалегідь попередили, що за одним електронним талоном інспектор зможе прийняти документи лише однієї дорослої людини та однієї дитини.

Записатися до електронної черги можна за цим посиланням.

Бракує простору

Мобільні комплекси паспортного сервісу не можуть поки задовольнити великий попит на оформлення документів українців за кордоном. Пізніше у Празі планують відкрити стаціонарний центр, який значно збільшить пропускну здатність.

Нагадаємо, мобільний пункт ДП "‎Документ" розташований за адресою: Praha, Náměstí Republiky 656/8.

Підрозділи ДП "Документ" в Європі працюють у: