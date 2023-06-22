Мобильный пункт паспортного сервиса в Праге теперь принимает только через электронную очередь. Чтобы подать заявку на оформление документов, нужно записываться заранее.

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Только электронная запись

Украинцы неоднократно жаловались, что местами в живой очереди пытаются торговать люди, не имеющие никакого отношения к ГП "Документ". Поэтому было решено перейти к электронному варианту.

С 21 июня сервис открыл 100 мест предварительной записи на получение ID-карты и загранпаспорта. Именно сотню клиентов могут обслуживать ежедневно в мобильном пункте в Праге. Еще 20 дополнительных мест под запись было выделено для обмена водительского удостоверения.

Посетителей заранее предупредили, что по одному электронному талону инспектор сможет принять документы только одного взрослого и одного ребенка.

Записаться в электронную очередь можно по этой ссылке.

Не хватает пространства

Мобильные комплексы паспортного сервиса пока не могут удовлетворить большой спрос на оформление документов украинцев за рубежом. Позже в Праге планируется открыть стационарный центр, который значительно увеличит пропускную способность.

Напомним, мобильный пункт ГП "Документ" расположен по адресу: Praha, Námestie Republiky 656/8.

Подразделения ГП "Документ" в Европе работают в: