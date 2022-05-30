Відповідну постанову ухвалила міська рада Праги. Водночас мер міста Зденек Гржіб каже, що заборона на вживання алкоголю є помилковою і не вирішить проблеми.

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У Празі діятиме "сухий закон" на набережній і не тільки

Так, нові правила в столиці Чехії набудуть чинності з початку липня 2022 року.

В Празі заборонять розпивати алкоголь в нічний час, з 0:00 до 9:00, на набережній річки Влтава, зокрема, й на Наплавку, Смихівську наплавку, Дворжакову набережну, Рашинівську набережну, Масарикову набережну, набережну Людвіка Свободи.

Також поповнять список зупинками громадського транспорту та зонами біля метро. Крім того, вживання алкоголю на дитячих майданчиках та поблизу закладів освіти та охорони здоров'я забороняється в будь-який час.

Що треба знати про штрафи і винятки

Очевидно, що з 1 липня стануть жорсткішими і правила – поліція отримає більше підстав для того, щоб оштрафувати громадян за розпивання алкоголю в публічних місцях. Наразі правоохоронці можуть оштрафувати тільки тих, кого "спіймали на гарячому", а з моменту дії нових правил – достатньо буде зловити людину з відкритою ємністю.

Водночас ці правила не будуть діяти 31 грудня і 1 січня, щоб дозволити святкування Нового року. Деякі інші заходи, як-от концерти, винні або пивні фестивалі, а також спортивні заходи, також не підпадатимуть під дію заборони на вживання алкоголю. На терасах ресторанів алкоголь теж можна буде розпивати.

Ми створимо карту всіх цих місць, які попереджатимуть про те, що розпивати алкоголь тут заборонено. Вона також буде доступна в мобільному додатку,

– повідомив заступник мера Праги Петро Глубучек.

Що каже влада міста

Міська влада пояснює заборону скаргами громадян, які живуть недалеко від набережної, на шум і заворушення, пов'язані з алкогольним сп'янінням.

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Водночас мер Праги вважає, що така заборона є помилковою і не вирішить проблему. Оскільки, за його словами, шум на вулицях зазвичай створюють люди, які вже випили в пабі й тільки переїжджають в інше місце. Він підкреслив, що "Прага – вільне місто, в якому живуть вільні люди, так і повинно залишатися".

Мер додав, що в районах міста виділено стільки місць, що пити практично скрізь заборонено.