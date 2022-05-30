Соответствующее постановление принял городской совет Праги. В то же время мэр города Зденек Гржиб говорит, что запрет на употребление алкоголя ошибочный и не решит проблемы.

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В Праге будет действовать "сухой закон" на набережной и не только

Так, новые правила в столице Чехии вступят в силу с начала июля 2022 года.

В Праге запретят распивать алкоголь в ночное время, с 0:00 до 9:00, на набережной реки Влтава, в частности, и на Наплавку, Смеховскую наплавку, Дворжакову набережную, Рашиновскую набережную, Масарикову набережную, набережную Людвика Свободы.

Также пополнят список остановками общественного транспорта и зонами возле метро. Кроме того, употребление алкоголя на детских площадках и вблизи заведений образования и здравоохранения запрещается в любое время.

Что нужно знать о штрафах и исключениях

Очевидно, что с 1 июля будут ужесточены и правила – полиция получит больше оснований для того, чтобы оштрафовать граждан за распитие алкоголя в публичных местах. Пока правоохранители могут оштрафовать только тех, кого "поймали с поличным", а с момента действия новых правил – достаточно будет поймать человека с открытой емкостью.

В то же время, эти правила не будут действовать 31 декабря и 1 января, чтобы разрешить празднование Нового года. Некоторые другие мероприятия, такие как концерты, винные или пивные фестивали, а также спортивные мероприятия, также не подпадают под действие запрета на употребление алкоголя. На террасах ресторанов алкоголь тоже можно будет распивать.

Мы создадим карту всех этих мест, предупреждающих о том, что распивать алкоголь здесь запрещено. Она также будет доступна в мобильном приложении,

– сообщил заместитель мэра Праги Петр Глубучек.

Что говорят власти города

Городские власти объясняют запрет жалобами граждан, живущих недалеко от набережной, на шум и беспорядки, связанные с алкогольным опьянением.

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В то же время мэр Праги считает, что такой запрет ошибочен и не решит проблему. Поскольку, по его словам, шум на улицах обычно создают люди, уже выпившие в пабе и только переезжающие в другое место. Он подчеркнул, что "Прага – свободный город, в котором живут свободные люди, так и должно оставаться".

Мэр добавил, что в районах города выделено столько мест, что пить практически везде запрещено.