Право на роботу в Італії: кому дозволений приїзд по Декрету флуссі

4 січня 2022 , 13:46
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Джерело:

Українська Газета. ІТ

Декрет флуссі (Flussi migratori) є постановою італійського уряду, яка визначає умови приїзду іноземців в Італію на роботу. Також Декрет флуссі визначає конвертацію деяких видів permesso (посвідок на проживання).

Декрет флуссі важливий для легального перебування емігрантів на території Італії. Так, згідно з постановою, у 2022 році в Італію зможуть приїхати 69 700 працівників із країн, що не входять до ЄС.

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Хто може приїхати до Італії згідно з Декретом флуссі

Декрет флуссі дозволяє приїзд до Італії таких категорій іноземців:

  • сезонних працівників;
  • постійних підпорядкованих працівників;
  • підприємців (які мають намір реалізувати інвестиційний план з використанням ресурсів на суму щонайменше 500 000 євро, а також створення не менше трьох нових робочих місць);
  • іноземців, які мають намір започаткувати інноваційні стартапи;
  • митців із високою професійною кваліфікацією;
  • осіб, які прибувають з метою навчання та професійної підготовки;
  • людей з конвертованими дозволами на проживання, отриманими в інших країнах ЄС.

Найчастіше постановою користуються працівники. Декрет флуссі дає право на тимчасову легальну роботу у таких сферах діяльності:

  • сільське господарство;
  • вантажні перевезення;
  • будівництво;
  • туризм;
  • готельно-ресторанний бізнес.

Пізніше таке пермессо можна конвертувати на постійний дозвіл на роботу в Італії. Тимчасовий дозвіл на постійний можуть обміняти ті, хто має італійське пермессо для навчання, стажування або професійної підготовки чи дозвіл на проживання ЄС для довгострокових резидентів, виданих іншою державою-членом ЄС.

Це стосується громадян таких країн:

  • Україна;
  • Албанія;
  • Алжир;
  • Бангладеш;
  • Боснія-Герцеговина;
  • Корея;
  • Кот-д'Івуар;
  • Єгипет;
  • Сальвадор;
  • Ефіопія;
  • Філіппіни;
  • Гамбія;
  • Гана;
  • Японія;
  • Гватемала;
  • Індія;
  • Косово;
  • Малі;
  • Марокко;
  • Маврикій;
  • Молдова;
  • Чорногорія;
  • Нігер;
  • Нігерія;
  • Пакистан;
  • Північна Македонія;
  • Сенегал;
  • Сербія;
  • Шрі-Ланка;
  • Судан.
  • Туніс.

Заяву на Декрет флуссі повинні ініціювати роботодавці або партнери по бізнесу. Подання заяви відбувається онлайн на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Принагідно дізнавайтеся, як легалізуватися в Італії.

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Автор: Орися Біленька