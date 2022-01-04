Право на работу в Италии: кому разрешен приезд по Декрету флусси
Источник:Украинская Газета. ИТ
Декрет флусси (Flussi migratori) является постановлением итальянского правительства, определяющим условия приезда иностранцев в Италию на работу. Также Декрет флусси определяет конвертацию некоторых видов permesso (вид на жительство).
Декрет флусси важен для легального нахождения эмигрантов на территории Италии. Так, согласно постановлению, в 2022 году в Италию смогут приехать 69 700 работников из стран, не входящих в ЕС.
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Кто может приехать в Италию согласно Декрету флусси
Декрет флусси позволяет приезд в Италию таких категорий иностранцев:
- сезонных работников;
- постоянных подчиненных работников;
- предпринимателей (намеренных реализовать инвестиционный план с использованием ресурсов на сумму не менее 500 000 евро, а также создание не менее трех новых рабочих мест);
- иностранцев, которые намерены положить начало инновационным стартапам;
- художников с высокой профессиональной квалификацией;
- лиц, прибывающих с целью обучения и профессиональной подготовки;
- людей с конвертируемыми видами на жительство, полученными в других странах ЕС.
Чаще всего постановлением пользуются работники. Декрет флусси дает право на временную легальную работу в таких сферах деятельности:
- сельское хозяйство;
- грузовые перевозки;
- строительство;
- туризм;
- гостинично-ресторанный бизнес.
Позже такое пермессо можно конвертировать на постоянное разрешение на работу в Италии. Временное разрешение на постоянное могут обменять те, кто имеет итальянское пермессо для обучения, стажировки или профессиональной подготовки или разрешение на проживание ЕС для долгосрочных резидентов, выданных другим государством-членом ЕС.
Это касается граждан таких стран:
- Украина;
- Албания;
- Алжир;
- Бангладеш;
- Босния-Герцеговина;
- Корея;
- Кот-д'Ивуар;
- Египет;
- Сальвадор;
- Эфиопия;
- Филиппины;
- Гамбия;
- Гана;
- Япония;
- Гватемала;
- Индия;
- Косово;
- Мали;
- Марокко;
- Маврикий;
- Молдова;
- Черногория;
- Нигер;
- Нигерия;
- Пакистан;
- Северная Македония;
- Сенегал;
- Сербия;
- Шри-Ланка;
- Судан.
- Тунис.
Заявление на Декрет флусси должны инициировать работодатели или партнеры по бизнесу. Подача заявления проходит онлайн на сайте Министерства внутренних дел.Попутно узнайте, как легализоваться в Италии .
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