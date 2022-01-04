Декрет флуссі важливий для легального перебування емігрантів на території Італії. Так, згідно з постановою, у 2022 році в Італію зможуть приїхати 69 700 працівників із країн, що не входять до ЄС.
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Хто може приїхати до Італії згідно з Декретом флуссі
Декрет флуссі дозволяє приїзд до Італії таких категорій іноземців:
- сезонних працівників;
- постійних підпорядкованих працівників;
- підприємців (які мають намір реалізувати інвестиційний план з використанням ресурсів на суму щонайменше 500 000 євро, а також створення не менше трьох нових робочих місць);
- іноземців, які мають намір започаткувати інноваційні стартапи;
- митців із високою професійною кваліфікацією;
- осіб, які прибувають з метою навчання та професійної підготовки;
- людей з конвертованими дозволами на проживання, отриманими в інших країнах ЄС.
Найчастіше постановою користуються працівники. Декрет флуссі дає право на тимчасову легальну роботу у таких сферах діяльності:
- сільське господарство;
- вантажні перевезення;
- будівництво;
- туризм;
- готельно-ресторанний бізнес.
Пізніше таке пермессо можна конвертувати на постійний дозвіл на роботу в Італії. Тимчасовий дозвіл на постійний можуть обміняти ті, хто має італійське пермессо для навчання, стажування або професійної підготовки чи дозвіл на проживання ЄС для довгострокових резидентів, виданих іншою державою-членом ЄС.
Це стосується громадян таких країн:
- Україна;
- Албанія;
- Алжир;
- Бангладеш;
- Боснія-Герцеговина;
- Корея;
- Кот-д'Івуар;
- Єгипет;
- Сальвадор;
- Ефіопія;
- Філіппіни;
- Гамбія;
- Гана;
- Японія;
- Гватемала;
- Індія;
- Косово;
- Малі;
- Марокко;
- Маврикій;
- Молдова;
- Чорногорія;
- Нігер;
- Нігерія;
- Пакистан;
- Північна Македонія;
- Сенегал;
- Сербія;
- Шрі-Ланка;
- Судан.
- Туніс.
Заяву на Декрет флуссі повинні ініціювати роботодавці або партнери по бізнесу. Подання заяви відбувається онлайн на сайті Міністерства внутрішніх справ.
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