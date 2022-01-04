Декрет флуссі важливий для легального перебування емігрантів на території Італії. Так, згідно з постановою, у 2022 році в Італію зможуть приїхати 69 700 працівників із країн, що не входять до ЄС.

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Хто може приїхати до Італії згідно з Декретом флуссі

Декрет флуссі дозволяє приїзд до Італії таких категорій іноземців:

сезонних працівників;

постійних підпорядкованих працівників;

підприємців (які мають намір реалізувати інвестиційний план з використанням ресурсів на суму щонайменше 500 000 євро, а також створення не менше трьох нових робочих місць);

іноземців, які мають намір започаткувати інноваційні стартапи;

митців із високою професійною кваліфікацією;

осіб, які прибувають з метою навчання та професійної підготовки;

людей з конвертованими дозволами на проживання, отриманими в інших країнах ЄС.

Найчастіше постановою користуються працівники. Декрет флуссі дає право на тимчасову легальну роботу у таких сферах діяльності:

сільське господарство;

вантажні перевезення;

будівництво;

туризм;

готельно-ресторанний бізнес.

Пізніше таке пермессо можна конвертувати на постійний дозвіл на роботу в Італії. Тимчасовий дозвіл на постійний можуть обміняти ті, хто має італійське пермессо для навчання, стажування або професійної підготовки чи дозвіл на проживання ЄС для довгострокових резидентів, виданих іншою державою-членом ЄС.

Це стосується громадян таких країн:

Україна;

Албанія;

Алжир;

Бангладеш;

Боснія-Герцеговина;

Корея;

Кот-д'Івуар;

Єгипет;

Сальвадор;

Ефіопія;

Філіппіни;

Гамбія;

Гана;

Японія;

Гватемала;

Індія;

Косово;

Малі;

Марокко;

Маврикій;

Молдова;

Чорногорія;

Нігер;

Нігерія;

Пакистан;

Північна Македонія;

Сенегал;

Сербія;

Шрі-Ланка;

Судан.

Туніс.

Заяву на Декрет флуссі повинні ініціювати роботодавці або партнери по бізнесу. Подання заяви відбувається онлайн на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Принагідно дізнавайтеся, як легалізуватися в Італії.

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