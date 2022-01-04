Декрет флусси важен для легального нахождения эмигрантов на территории Италии. Так, согласно постановлению, в 2022 году в Италию смогут приехать 69 700 работников из стран, не входящих в ЕС.

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Кто может приехать в Италию согласно Декрету флусси

Декрет флусси позволяет приезд в Италию таких категорий иностранцев:

  • сезонных работников;
  • постоянных подчиненных работников;
  • предпринимателей (намеренных реализовать инвестиционный план с использованием ресурсов на сумму не менее 500 000 евро, а также создание не менее трех новых рабочих мест);
  • иностранцев, которые намерены положить начало инновационным стартапам;
  • художников с высокой профессиональной квалификацией;
  • лиц, прибывающих с целью обучения и профессиональной подготовки;
  • людей с конвертируемыми видами на жительство, полученными в других странах ЕС.

Чаще всего постановлением пользуются работники. Декрет флусси дает право на временную легальную работу в таких сферах деятельности:

  • сельское хозяйство;
  • грузовые перевозки;
  • строительство;
  • туризм;
  • гостинично-ресторанный бизнес.

Позже такое пермессо можно конвертировать на постоянное разрешение на работу в Италии. Временное разрешение на постоянное могут обменять те, кто имеет итальянское пермессо для обучения, стажировки или профессиональной подготовки или разрешение на проживание ЕС для долгосрочных резидентов, выданных другим государством-членом ЕС.

Это касается граждан таких стран:

  • Украина;
  • Албания;
  • Алжир;
  • Бангладеш;
  • Босния-Герцеговина;
  • Корея;
  • Кот-д'Ивуар;
  • Египет;
  • Сальвадор;
  • Эфиопия;
  • Филиппины;
  • Гамбия;
  • Гана;
  • Япония;
  • Гватемала;
  • Индия;
  • Косово;
  • Мали;
  • Марокко;
  • Маврикий;
  • Молдова;
  • Черногория;
  • Нигер;
  • Нигерия;
  • Пакистан;
  • Северная Македония;
  • Сенегал;
  • Сербия;
  • Шри-Ланка;
  • Судан.
  • Тунис.

Заявление на Декрет флусси должны инициировать работодатели или партнеры по бизнесу. Подача заявления проходит онлайн на сайте Министерства внутренних дел.

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