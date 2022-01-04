Декрет флусси важен для легального нахождения эмигрантов на территории Италии. Так, согласно постановлению, в 2022 году в Италию смогут приехать 69 700 работников из стран, не входящих в ЕС.

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Кто может приехать в Италию согласно Декрету флусси

Декрет флусси позволяет приезд в Италию таких категорий иностранцев :

сезонных работников;

постоянных подчиненных работников;

предпринимателей (намеренных реализовать инвестиционный план с использованием ресурсов на сумму не менее 500 000 евро, а также создание не менее трех новых рабочих мест);

иностранцев, которые намерены положить начало инновационным стартапам;

художников с высокой профессиональной квалификацией;

лиц, прибывающих с целью обучения и профессиональной подготовки;

людей с конвертируемыми видами на жительство, полученными в других странах ЕС.

Чаще всего постановлением пользуются работники. Декрет флусси дает право на временную легальную работу в таких сферах деятельности :

сельское хозяйство;

грузовые перевозки;

строительство;

туризм;

гостинично-ресторанный бизнес.

Позже такое пермессо можно конвертировать на постоянное разрешение на работу в Италии. Временное разрешение на постоянное могут обменять те, кто имеет итальянское пермессо для обучения, стажировки или профессиональной подготовки или разрешение на проживание ЕС для долгосрочных резидентов, выданных другим государством-членом ЕС.

Это касается граждан таких стран :

Украина;

Албания;

Алжир;

Бангладеш;

Босния-Герцеговина;

Корея;

Кот-д'Ивуар;

Египет;

Сальвадор;

Эфиопия;

Филиппины;

Гамбия;

Гана;

Япония;

Гватемала;

Индия;

Косово;

Мали;

Марокко;

Маврикий;

Молдова;

Черногория;

Нигер;

Нигерия;

Пакистан;

Северная Македония;

Сенегал;

Сербия;

Шри-Ланка;

Судан.

Тунис.

Заявление на Декрет флусси должны инициировать работодатели или партнеры по бизнесу. Подача заявления проходит онлайн на сайте Министерства внутренних дел.

Попутно узнайте, как легализоваться в Италии .