Закон, а відповідно і старт видачі перших кредитів без початкового внеску, набуде чинності 2022 року. Тобто через пів року після оприлюднення.

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Зауважимо, що закон, який спрощує умови надання кредитів на придбання нерухомості у Польщі, є частиною програми Польський Лад.

Що таке Польський Лад? Це комплексна урядова програма реформ в економічній та соціальній галузях, яку у травні 2021 року презентували у Польщі. Пакет важливих змін охоплюють різні сфери життя кожного польського громадянина.

Що передбачає закон

Документ пропонує надавати іпотечний кредит людям без власного початкового внеску. Згідно із законом, банк Gospodarstwa Krajowego (BGK) надасть гарантії до 20% від суми кредиту, але не більше за 100 тисяч злотих, терміном щонайменше 15 років.

Зверніть увагу! Після народження другої чи іншої дитини в сім'ї BGK погасить частину цієї позики.

Хто зможе отримати іпотечний кредит без власного внеску

сімейні пари (у рік звернення за кредитом молодим подружжю не може бути більш як 40 років),

самотні батьки (також до 40 років), які мають хоча б одну дитину,

особи з тяжкою чи повною інвалідністю.

Умовою є досить високий та стабільний заробіток. Держава надасть гарантії до 20% від суми позики (але не більше 100 тисяч злотих), що підлягає погашенню протягом щонайменше 15 років. Звісно, кредит без власного внеску буде дорожчим, але це допоможе отримати житло людям без заощаджень.

Іпотека, на яку поширюється державна гарантія, надаватиметься лише в злотих і виключно для нерухомості в Польщі. Кредит може бути використаний на такі цілі:

придбання квартири або будинку (включаючи вартість обробки нерухомості),

придбання земельної ділянки під будівництво,

будівництво приватного будинку.

Погашення кредиту без власного внеску

Якщо у термін дії такого кредиту сім'я позичальника поповниться другою чи наступною дитиною, держава погасить частину кредиту:

20 тисяч злотих у разі народження другої дитини,

60 тисяч злотих у разі народження третьої чи наступної дитини.

Важлива деталь! У законі прописано, що ця програма буде доступна для громадян Польщі та іноземців у шлюбі з поляками.

Зауважимо, що раніше у Польщі говорили про збільшення щомісячних платіжок за іпотеку на житло. Це пов'язано з підвищенням відсоткової ставки для кредитів, які Нацбанк видає банківським установам.