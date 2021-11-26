Закон, а соответственно и старт выдачи первых кредитов без первоначального взноса, вступит в силу в 2022 году. То есть, через полгода после обнародования.

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Отметим, что закон, упрощающий условия предоставления кредитов на приобретение недвижимости в Польше, является частью программы Польский Лад.

Что такое Польский Лад? Это комплексная правительственная программа реформ в экономической и социальной сферах, которую в мае 2021 года презентовали в Польше. Пакет важных изменений охватывает разные сферы жизни каждого польского гражданина.

Что предусматривает закон

Документ предлагает предоставлять ипотечный кредит людям без собственного первоначального взноса. По закону банк Gospodarstwa Krajowego (BGK) предоставит гарантии до 20% от суммы кредита, но не более 100 тысяч злотых, сроком не менее 15 лет.

Обратите внимание! После рождения второго или другого ребенка в семье BGK погасит часть взноса.

Кто сможет получить ипотечный кредит без собственного взноса

семейные пары (в год обращения за кредитом молодым супругам не может быть более 40 лет),

одинокие родители (также до 40 лет), имеющие хотя бы одного ребенка,

лица с тяжелой или полной инвалидностью.

Условием получения кредита есть достаточно высокий и стабильный заработок. Государство предоставит гарантии до 20% от суммы займа (но не более 100 тысяч злотых), подлежащего погашению в течение не менее 15 лет. Конечно, кредит без собственного взноса обойдется дороже, но это поможет получить жилье людям без сбережений.

Ипотека, на которую распространяется государственная гарантия, будет предоставляться только в злотых и исключительно для недвижимости в Польше. Кредит может быть использован для следующих целей:

приобретение квартиры или дома (включая стоимость отделки недвижимости),

приобретение земельного участка под строительство,

строительство частного дома.

Погашение кредита без собственного взноса

Если в срок деяния такового кредита семья заемщика пополнится вторым либо последующим ребенком, правительство погасит часть кредита:

20 тысяч злотых в случае рождения второго ребенка,

60 тысяч злотых в случае рождения третьего или последующего ребенка.

Важная деталь! В законе прописано, что эта программа будет доступна гражданам Польши и иностранцам, которые состоят в браке с поляками.

Напомним, что ранее в Польше говорили об увеличении ежемесячных платежек за ипотеку на жилье. Это связано с повышением процентной ставки для кредитов, которые Нацбанк выдает банковским учреждениям.