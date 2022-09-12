Катар дозволив в’їзд без вакцинації: спрощені правила перетину кордону

У Катарі вирішили полегшити умови в'їзду для іноземців. Тепер до країни можна потрапити без підтвердження проходження вакцинації від коронавірусу. Однак певні вимоги все ж залишилися.

Нові умови в'їзду для іноземних туристів до Катару

Так, уже з 4 вересня мандрівникам, які прямують до Катару, не потрібно більше пред'являти сертифікат вакцинації від COVID-19 при перетині кордону. В'їхати до країни без наявності вакцин можна було й до нововведень, але у такому випадку потрібно було пройти обов'язковий тижневий карантин.

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Тепер же по прибутті до Катару усім без виключення туристам необхідно пред'явити один із двох документів – негативний ПЛР-тест, або експрес-тест із негативним результатом (Rapid Antigen Test). Ці документи є обов'язковими навіть для вакцинованих мандрівників.

Додаткові вимоги щодо в'їзду іноземців до Катару

Негативний експрес-тест на антиген COVID-19, повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 24 години до вильоту з першого місця посадки. При цьому негативний ПЛР-тест на коронавірус, має бути зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до вильоту з першого місця посадки.

Влада Катару вимагає перед перетином кордону виконати ще дві нескладні умови:

Усі пасажири повинні зареєструватися на сайті ehteraz.gov.qa щонайменше за 3 дні до прибуття та отримати дозвіл перед поїздкою.

щонайменше за 3 дні до прибуття та отримати дозвіл перед поїздкою. Пасажири повинні завантажити мобільний додаток Ehteraz та активувати його на своїх смартфонах.

Додаток можна встановити через міжнародну або місцеву сім-карту на кожного дорослого туриста (діти додаються до одного з батьків). Смартфон повинен підтримувати операційну систему Android 6 і новіші версії або IOS 13.5 і пізніші версії.