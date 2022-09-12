Новые условия въезда для иностранных туристов в Катар

Так, уже с 4 сентября путешественникам, следующим в Катар, не нужно больше предъявлять сертификат вакцинации от COVID-19 при пересечении границы . Въехать в страну без наличия вакцин можно было и до нововведений, но в таком случае нужно было пройти обязательный недельный карантин.

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Теперь же по прибытии в Катар всем без исключения туристам необходимо предъявить один из двух документов – отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест с отрицательным результатом (Rapid Antigen Test). Эти документы обязательны даже для вакцинированных путешественников.

Важно! Негативный экспресс-тест на антиген COVID-19 должен быть сделан не позднее чем за 24 часа до вылета с первого места посадки. При этом отрицательный ПЦР-тест на коронавирус должен быть сделан не позднее чем за 48 часов до вылета с первого места посадки.

Дополнительные требования по въезду иностранцев в Катар

Власти Катара требуют перед пересечением границы выполнить еще два несложных условия:

Все пассажиры должны зарегистрироваться на сайте ehteraz.gov.qa не менее чем за 3 дня до прибытия и получить разрешение перед поездкой.

Пассажиры должны скачать мобильное приложение Ehteraz и активировать его на своих смартфонах.