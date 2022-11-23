Чехія заборонила росіянам транзит через аеропорти без спеціальних віз

У Чехії почали вимагати від росіян, які перебувають в транзитній зоні міжнародних аеропортів, наявність відповідної візи. Нові правила для громадян Росії набули чинності 21 листопада.

Так, з 25 жовтня Чехія заборонила в'їзд до країни росіянам із туристичними шенгенськими візами, а уже зараз Росія з'явилася у списку держав, громадянам яких потрібна транзитна віза під час перебування у чеських аеропортах. Вартість розгляду заяви на отримання аеропортової транзитної візи – 80 євро.

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Нові транзитні правила Чехії для росіян

Тепер російським громадянам, які летять з пересадкою в одному з чеських аеропортів, доведеться заповнювати заявку на отримання транзитної візи. Для оформлення документа росіянам потрібно пред'явити закордонний паспорт, біометричні фотографії та квитки до кінцевої точки подорожі.

Крім цього, від пасажирів із Росії вимагатимуть підписати документ, що вони не планують в'їжджати на територію країн шенгенської зони, здати відбитки пальців та заплатити збір у розмірі 80 євро.

Консульський відділ посольства Чеської Республіки інформує громадян РФ про те, що з 21 листопада 2022 року набувають чинності зміни до Постанови № 428/2010 Зб., що стосуються іноземців, які можуть перебувати в транзитній зоні міжнародного аеропорту на території Чехії лише на підставі аеропортової транзитної візи. Із зазначеної дати це зобов'язання дійсне і для громадян РФ,

– йдеться у повідомленні.

Кого не стосується нова вимога

Власників шенгенської візи;

Власників довгострокової чеської візи або посвідки на проживання;

Власників посвідки на проживання Андорри, Японії, Канади, Сан-Марино та США;

Власників візи чи дозволів на проживання у країнах Європейського економічного простору, а також у Канаді, Японії та США;

Членів сімей громадян ЄС;

Власників дипломатичних паспортів;

Членів екіпажу, які є громадянами держав-учасниць Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Громадянам яких країн потрібна транзитна віза в Чехії

На сьогодні мати транзитну візу через чеські аеропорти зобов'язані громадяни таких країн: